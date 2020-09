FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Munich Re nach einer Aktualisierung der 2020 zu erwartenden Großschadenbelastung von 235 auf 250 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Halten" belassen. Analyst Jan Lennertz hob in einer am Freitag vorliegenden Studie unter anderem hervor, dass der Rückversicherer zwischen 2020 und 2025 eine Verdreifachung des Cyber-Geschäfts auf 20 Milliarden US-Dollar erwarte. In diesem Markt seien die Münchener mit einem zehnprozentigen Marktanteil einer der größten Versicherer./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 07:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2020 / 10:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

MUENCHENER RUECK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de