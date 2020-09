Baden-Baden (ots) - 90-minütige Doku am Sonntag, 13. September 2019, 20:15 Uhr im SWR FernsehenDas Leben bei Nacht ist weitaus vielfältiger als das, was gemeinhin unter "Nachtleben" verstanden wird. Die Dokumentation "Deutschland bei Nacht - im Zauber der Dunkelheit" leuchtet die Bandbreite dieses "Nachtlebens" in Deutschland aus, mit zahlreichen Naturphänomenen und rastlosen Aktivitäten der Menschen. Auf der Schwäbischen Alb bietet der Film einen ungetrübten Blick u. a. auf Milchstraße, Sterne und Sternschnuppen. Er führt den Zuschauer in die Allgäuer Alpen, den Pfälzerwald, ins Wattenmeer, an den Bodensee und zu vielen anderen Orten, an denen die Natur in der Nacht mit Überraschungen aufwartet. Er zeigt aber auch dicht besiedelte urbane Räume, in denen künstliches Licht nächtliche Dunkelheit vollständig verdrängt. Und er stellt Menschen vor, die in der Nacht aktiv sind oder sie erforschen. Zu sehen am Sonntag, 13. September um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und danach ein Jahr in der ARD Mediathek. Der Film wurde bereits im Frühjahr 2020 auf ARTE erstausgestrahlt.Die Natur bei Nacht: leuchten, wandern, flatternDer Physiklehrer Till Credner organisiert für seine Schüler, begeisterte Hobbyastronomen, auf der Ostalb regelmäßig Meteorcamps. In den Straßen von Berlin ist die Biologin Carolin Weh nachts Waschbären auf der Spur, am Bodensee untersuchen Biologinnen das Bewegungsmuster von Fledermäusen und im Jenaer Forst beobachtet der Chemiker Stefan Schramm balzende Glühwürmchen.Der Mensch bei Nacht: transportieren, produzieren, wachenIn der Nacht werden aber auch gewaltige Mengen von Fracht bewegt - ob am Frankfurter Flughafen oder am Containerterminal Altenwerder in Hamburg. Die Stahlproduktion kannte seit ihren Anfängen keine Pause, auch heute wird, wie in Bremen, der Stahl rund um die Uhr gekocht. Die nie ruhende menschliche Aktivität führt inzwischen aber auch zu erheblicher Lichtverschmutzung. Vor allem über den Metropolen hängt nachts eine helle Lichtglocke. Auch die ständige Verfügbarkeit von Licht wirkt ungünstig auf unsere innere Uhr, der Bio-Rhythmus von Menschen und Tieren wird aus dem Takt gebracht.Sendereihe am SonntagAm Sonntagabend bietet das SWR Fernsehen um 20:15 Uhr aufwendig produzierte Dokus über Landschaften und unterschiedlichsten Wissensgebiete, darunter Alltags-, Technik- oder Kulturgeschichte, aber auch Themen wie Archäologie, Geografie, Reise, Tiere und Natur.SendungDie 90-minütige Doku "Deutschland bei Nacht - im Zauber der Dunkelheit" wird am 13. September 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt und ist danach ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar. Erstausstrahlung war im Frühjahr 2020 auf ARTE.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/deutschland-bei-nachtFotos über www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de).Pressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4704089