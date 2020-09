Bisher gab es an einem 11. September 21 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformance am 11.09. beträgt -0,22%. Der beste 11.09. fand im Jahr 2007 mit 1,63% statt, der schlechteste 11.09. im Jahr 1997 mit -2,47%. Im Vorjahr lag der ATX am 11.09. so: 0,25%. [pic2,right,320] Was? Fehlt da nicht der traurig legendäre 11.9. 2001? Nein, er fehlt nicht, der ATX hat nur 1,12 Prozent eingebüsst, was - wie ich meine- aus heutiger Sicht irrational wenig ist. Klar: Die Ereignisse von Ground Zero haben die westliche Welt markant verändert. Es fällt Jahre später schwer zu glauben, dass der ATX in diesem Jahr ein Plus von 6,3 Prozent zustandebrachte. Der Jahresschlusswert lag bei 1140,36 Punkten. Das Plus ...

