NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Akzo Nobel von 78 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Nachfrage erhole sich weiterhin schneller als erwartet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es bleibe aber abzuwarten, ob die Entwicklung sich 2021 so fortsetzen werde. Daher laute die Einstufung für den Chemiewert nur "Neutral"./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 07:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2020 / 07:16 / BST



ISIN: NL0013267909

