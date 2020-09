Rund um den Globus gewinnt der Wettlauf, wer den ersten Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt, zusehends an Tempo. Mehrere Hersteller machen verstärkt Hoffnung, dass es noch dieses Jahr soweit sein könnte - darunter auch das Mainzer Unternehmen BioNTech. Im Idealfall will es schon im Oktober die Zulassung für seinen Impfstoff beantragen. Die Aktie dürfte dann durch die Decke schießen.Biontech befindet sich in Verhandlungen mit der Europäischen Union (EU) über die Lieferung von größeren Mengen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...