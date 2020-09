Den Haag (www.anleihencheck.de) - Laut NN Investment Partners (NN IP) bietet der Kreditmarkt nach wie vor gute Investitionsmöglichkeiten - trotz der diesjährigen Emissionsflut von Unternehmensanleihen, die wahrscheinlich einen historischen Rekordwert erreichen wird, so die Experten von NN IP.Die Neuemissionen von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in Euro würden sich seit Jahresbeginn auf 420 Mrd. EUR belaufen, rund 100 Mrd. EUR mehr als im Jahr 2019. Die Emissionen von US-High-Yields würden seit Jahresbeginn 300 Mrd. USD betragen, was nur knapp unter den Rekord-Bruttoemissionen von 2013 liege. ...

