Russland will seinen Marktanteil am weltweiten Ölmarkt schnellstmöglich wiedererlangen, sobald sich die Weltwirtschaft von seinem Corona-Schock erholt hat. Dies teilte der russische Energieminister Alexander Novak nach Angaben des Nachrichtenportals "Oilprice.com' in dieser Woche mit.Danach betonte er, dass es für Russland wie auch für andere Ölproduzenten extrem wichtig sei, ihre Marktanteile so schnell wie möglich zurückzugewinnen und sogar noch zu steigern, sobald die Ölnachfrage wieder das Niveau wie vor der Corona-Pandemie erreicht hat.Corona bremst Investitionen der ÖlindustrieNach Angaben des Ministers könnte das globale Ölangebot in der Zeit von 2023 bis 2025 niedriger sein, da in diesem Jahr aufgrund der abstürzenden Ölpreise und dem weltweiten Lockdown keine ausreichenden Investitionen in diesem Bereich getätigt wurden.

Den vollständigen Artikel lesen ...