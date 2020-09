Mit einem stärkeren Dollar gerät die Nasdaq am meisten in Gefahr, sagt Christoph Zwermann von Zwermann Financial. Und an diesen glaubt der Markt-Experte! Konkret an der NASDAQ: Hier ist der Trend gebrochen. Das werde auch an der Apple-Aktie, die "noch mehr" zu korrigieren habe, zu sehen sein. Steht es um die US-Standardwerte im S&P ähnlich schwierig? Und wie ist es mit dem DAX, der in den letzten Tagen unter und über 13.000 Punkten herumgeworfen war, aber weniger volatil war als der S&P 500? Fragen an Christoph Zwermann von Zwermann Financial. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/