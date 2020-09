NICHT ZUR VERBREITUNG NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR AUSSENDUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

MONTREAL, QUEBEC, 11. September 2020 - Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH, FWB:VP2) ("Valeo" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Spezialpharmaunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass die Warrants, die in Verbindung mit der zuvor angekündigten und am 10. September 2020 abgeschlossenen Bought-Deal-Platzierung von Einheiten des Unternehmens samt Prospekt begeben wurden (die "Unit Warrants"), heute an der Canadian Stock Exchange ("CSE") unter dem Symbol VPH.WT.A in den Handel starten.

Es wurden insgesamt 2.875.000 Unit Warrants ausgegeben und jeder Unit Warrant bietet dessen Inhaber die Möglichkeit, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum eine Stammaktie (eine "Aktie") des Unternehmens zum Preis von 1,50 Dollar pro Aktie zu erwerben. Die Unit Warrants mit der CUSIP-Nummer 91915B132 müssen bis zum 10. September 2022 ausgeübt werden. Sollte der Schlusskurs der Aktien des Unternehmens an der CSE an zehn (10) aufeinander folgenden Handelstagen bei 2,00 Dollar oder höher liegen, wird das Ende der Ausübungsfrist vorverlegt.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, sofern keine Registrierung erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Valeo Pharma

Valeo Pharma ist ein Spezialpharmaunternehmen, dessen Geschäftsschwerpunkt in der Vermarktung innovativer verschreibungspflichtiger Produkte in Kanada liegt. Mit der Fokussierung auf neurodegenerative Erkrankungen, onkologische Produkte und Spezialprodukte für Krankenhäuser verfügt Valeo Pharma über ein wachsendes Portfolio von innovativen Produkten und eine ausgereifte Infrastruktur, die eine ordnungsgemäße Handhabung dieser Produkte durch sämtliche Vermarktungsphasen ermöglicht. Von seinem Firmensitz in Kirkland (Quebec) aus verfügt Valeo Pharma über alle internen Qualifikationen zur Registrierung und Vermarktung von Lösungen für die Gesundheitsversorgung der kanadischen Patienten. Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.valeopharma.com bzw. über LinkedIn und Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Erwartungen des Unternehmens für zukünftige Ereignisse, einschließlich Aussagen über die geplante Verwendung der Nettoerlöse im Rahmen des Angebots. Solche Erwartungen basieren auf bestimmten Annahmen, die auf derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sollten sich diese Annahmen als unrichtig erweisen, können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Betracht gezogen werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem die Ungewissheit hinsichtlich des Endergebnisses und andere Risiken. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist in den einschlägigen Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

