Luzern (ots) - Das Grand Casino Luzern geht Partnerschaft mit dem GSHC ein:Das Schweizer Online-Casino "mycasino.ch" wird Sponsor des Genéve-Servette Hockey ClubDie Grand Casino Luzern AG freut sich über die Unterzeichnung einer neuen Partnerschaft mit dem Genéve-Servette Hockey Club bis zum 30. Juni 2021. Das Online-Casino "mycasino.ch" der Grand Casino Luzern AG wird neu Sponsor und auf dem Trikot der 1. Mannschaft präsent sein."mycasino.ch" ist das Online-Casino der Grand Casino Luzern AG und eines der ersten konzessionierten Schweizer Online-Casinos. Wer bei "mycasino.ch" spielt, erlebt das innovativste und grösste Online-Casino-Spielangebot aus der Schweiz und für die Schweiz."mycasino.ch" ist Platin-Partner der Eagles! Das Online-Casino der Firma Grand Casino Luzern AG tritt der Granat-Familie bei, indem es für die nächste Saison Partner des Clubs wird, und wird insbesondere auf dem Eisfeld "Vernets" in Genf-Servette, sowie auf den Trikots der Spieler der 1. Mannschaft präsent sein.Philippe Rigamonti, Administrativer Direktor und Vertriebsleiter des Genéve-Servette Hockey Clubs freut sich auf den neuen Sponsor "mycasino.ch": "Ganz Genf-Servette dankt der Direktion des Grand Casino Luzern für ihr Vertrauen und freut sich auf eine Saison voller Emotionen an ihrer Seite!"Wolfgang Bliem, CEO der Grand Casino Luzern AG, sieht in dieser neuen Partnerschaft eine tolle Möglichkeit, die Marke "mycasino.ch" dem Schweizer Publikum noch näher zu bringen: "Unser Online-Casino-Spielangebot ist in der ganzen Schweiz abrufbar. Es freut mich deshalb sehr, dass wir auf die kommende Saison als Sponsor unser neues "mycasino.ch" über den Genéve-Servette Hockey Club in der Romandie, aber auch in der ganzen Schweiz, mit einer reichweitenstarken Präsenz bewerben dürfen."Die Grand Casino Luzern AG mit mycasino wünscht dem Genéve-Servette Hockey Club viel Erfolg für die kommende Saison und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.Das Grand Casino Luzern bietet einen Mix zwischen der glamourösen Casino-Welt Monacos und der farbenfrohen Welt der Casinos in Las Vegas. Mit mycasino.ch (https://mycasino.ch) betreibt das Grand Casino Luzern das Online-Casino mit dem grössten und innovativsten Spielangebot der Schweiz. Jedes Spiel ist nach strengen Standards zertifiziert und von der Eidgenössischen Spielbankenkommission bewilligt. Die Kunden profitieren von zahlreichen sicheren Zahlungsmethoden wie Twint und Postfinance sowie von einem kompetenten Kundenservice direkt aus dem Grand Casino Luzern.