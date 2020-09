DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Altmaier will "historischen Kompromiss" zum Klimaschutz

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will noch vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr einen umfassenden gesellschaftlichen Konsens für den Klimaschutz anstoßen. Dieser soll nicht nur Regierung und Opposition umfassen, sondern "weite Teile der Klimabewegung, der Wirtschaft, der Kirchen und der Religionsgemeinschaften", erklärte Altmaier in Berlin. Er sprach von einem "historischen Kompromiss", der nötig sei, um den Klimawandel aufzuhalten. "Wir müssen Klimaschutz als die zentrale und vorrangige Herausforderung unserer Generation begreifen."

Scholz betont starke Notwendigkeit für Eigenmittel der EU

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat zu Beginn eines Treffens der europäischen Finanzminister in Berlin die Frage der künftigen EU-Eigenmittel ins Zentrum gerückt. "Wir haben uns wichtige Themen vorgenommen, die für die Zukunft Europas von Bedeutung sind", sagte er. Unter anderem werde es bei dem informellen Treffen darum gehen, "was wir zu tun haben, um die großen Kredite, die Europa jetzt aufnimmt, um der Krise zu begegnen, wieder zurückzuzahlen", erklärte Scholz.

Scholz will 2021 rund 100 Milliarden neue Schulden aufnehmen - Magazin

Die Ergebnisse der Steuerschätzung zwingen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auch im nächsten Jahr zu einer Neuverschuldung im dreistelligen Milliardenbereich. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel plant Scholz, 2021 rund 100 Milliarden Euro an neuen Schulden aufzunehmen, vielleicht sogar etwas mehr. Genaue Zahlen stünden erst Ende September fest, wenn das Bundeskabinett den Haushalt für 2021 beschließt. Das Finanzministerium wollte den Bericht nicht kommentieren.

Seehofer: Deutschland wird 100 bis 150 Minderjährige aus Moria aufnehmen

Deutschland wird zwischen 100 und 150 Minderjährige aus dem abgebrannten Flüchtlingscamp im griechischen Moria aufnehmen, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin. Frankreich werde ebenfalls eine Gruppe in dieser Größenordnung aufnehmen. Mit anderen europäischen Ländern liefen noch Gespräche, um die übrigen Minderjährigen aus dem Camp aufzunehmen.

Britische Wirtschaft wächst im Juli kräftig

Die britische Wirtschaft ist im Juli kräftig gewachsen, nachdem die landesweiten Abriegelungen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert wurden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Vergleich zum Vormonat um 6,6 Prozent zu, wie die Statistikbehörde mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 7,0 Prozent erwartet.

London schließt mit Tokio erstes größeres Handelsabkommen nach dem Brexit

Großbritannien hat mit Japan das erste größere Freihandelsabkommen nach dem Austritt aus der Europäischen Union geschlossen. Es handele sich um das erste größere Handelsabkommen des Vereinigten Königreichs als "unabhängige Handelsnation", teilte das britische Ministerium für internationalen Handel mit. Das Abkommen soll den Handel mit Japan demnach um schätzungsweise 15,2 Milliarden Pfund (16,5 Milliarden Euro) erhöhen.

Russische Polizei will Befragung Nawalnys in Deutschland beantragen

Die russische Polizei will eine Befragung des vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in Deutschland beantragen. Wie die sibirische Polizei mitteilte, will Russland erreichen, dass russische Ermittler dem Oppositionellen und anderen Zeugen "klärende Fragen" stellen können. Russische Ermittler wollen demnach zudem ihre deutschen Kollegen bei deren Ermittlungen begleiten.

