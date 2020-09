Für die 1.300 GitLab-Mitarbeiter stellt verteiltes Arbeiten die Norm dar. Damit das funktioniert, hat der GitHub-Konkurrent auch für Slack ganz spezielle Regeln aufgestellt. GitLab ist nach eigenen Angaben die größte Firma der Welt, die sich völlig der Remote-Arbeit verschrieben hat. Die mehr als 1.300 Mitarbeiter sitzen in 65 unterschiedlichen Ländern. Damit die Zusammenarbeit trotzdem klappt, liegt der Fokus bei GitLab vor allem auf asynchroner Kommunikation. Meetings hingegen sind optional. In einem Artikel in dem öffentlich zugänglichen Mitarbeiterhandbuch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...