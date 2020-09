Basel (www.anleihencheck.de) - 2020 dürfte nicht nur als Corona-Jahr in die Geschichtsbücher eingehen, sondern auch als ein Jahr enormer struktureller Veränderungen in verschiedensten Industriebereichen, so die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG.Infolge der beispiellosen fiskalischen und monetären Unterstützungsmaßnahmen würden die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG für den Rest des Jahres eine relativ starke Erholung der Weltwirtschaft erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...