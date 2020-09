NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Der Rücktritt des Konzernchefs und zwei weiterer führender Manager nach der Zerstörung einer heiligen Stätte der australischen Ureinwohner durch den Bergbaukonzern sei eine harsche Konsequenz, aber genau im Sinne der Investoren, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für den Aktienkurs erwartet der Experte aber keine großen Auswirkungen. Wegen der Chefsuche könnte das Papier kurzfristig aber etwas schwankungsanfälliger werden./tav/ajx



ISIN: GB0007188757

