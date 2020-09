DJ WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. September (38. KW)

=== M O N T A G, 14. September 2020 *** 09:00 DE/Hannover Rück SE, Telefon-PK zum Rendez-Vous de Septembre 11:00 DE/Finanzausschuss, Öffentliche Sitzung zur künftigen Besteuerung von Kraftfahrzeugen, Berlin 11:00 DE/ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, Online-PK zu Herbstgutachten des Rates der Immobilienweisen *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli 11:30 DE/Bundesregierung, Reg-PK, Berlin *** 13:00 CH/BIZ, Quartalsbericht, Basel 13:30 DE/CDU, PK nach Gremiensitzung, Berlin 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Umweltminsterin Schulze, Vereinbarung zur Fortführung der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke (IEEN), Berlin 15:00 DE/DIW, EIB-Präsident Werner Hoyer, 8. DIW Europe Lecture: Herausforderungen für die Zukunft der EU, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:30 BE/DE/Bundeskanzlerin Merkel, Chinas Staaspräsident Xi, EU Vertreter, EU-China Gipfel, Brüssel/Berlin/Peking *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage September *** - JP/Regierungspartei LDP, Wahl eines Nachfolgers für Abe als Parteichef, Tokio - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - DE/EU-Ausschüsse von Bundestag und Bundesrat, Videokonferenz im Rahmen der deutschen EU- Ratspräsidentschaft, Berlin D I E N S T A G, 15. September 2020 *** 04:00 CN/Industrieproduktion August 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 37. Kalenderwoche, Frankfurt *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 3Q, Stockholm 10:00 DE/Schaeffler AG, ao HV (virtuell) 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer und BDI-Präsident Kempf, Reden beim (digitalen) Zukunftskongress Logistik *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September 11:00 DE/DSGV, Telefonkonferenz der Sparkassen-Finanzgruppe-Zukunft Mittelstand: DSGV stellt S-Mittelstands-Fitnessindex vor, Frankfurt 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme am Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden in Deutschland, Berlin *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 7-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Import- und Exportpreise August *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q, San Jose 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 16. September 2020 *** 08:00 GB/Verbraucherpreise August *** 08:10 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H, A Coruna 09:00 BE/EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Vorstellung European Climate Law / Ziel für 2030, Brüssel 09:30 DE/DIW, Pressegespräch zu 30 Jahre Wiedervereinigung, Berlin 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 10:00 DE/Merck KGaA, virtueller Kapitalmarkttag für Investoren und Analysten 10:00 DE/Voltabox AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Öffentliche Anhörung zum Brennstoffemissionshandelsgesetz, Berlin *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli *** 11:00 FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 11:30 DE/Ost-Beauftrager der Bundesregierung, Wanderwitz, Vorstellung des Jahresberichts zum Stand der deutschen Einheit, Berlin 12:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose zum Herbst 2020, Halle *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August 15:00 DE/BDI-Präsident Kempf, Vizepräsident der EU-Kommission Timmermans, 3. Klimakongress des BDI, Berlin *** 16:00 US/Lagerbestände Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington *** - JP/Parlament, Abstimmung über neuen Premierminister, Tokio D O N N E R S T A G, 17. September 2020 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juli/August *** 08:00 CH/Handelsbilanz August *** 11:00 EU/Verbraucherpreise August *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats F R E I T A G, 18. September 2020 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 09:45 DE/DIHK, Unternehmenstag (per Livestream) *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juli 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Gespräch zu aktuellen Themen, Berlin 11:30 DE/Bundesregierung, Reg-PK, Berlin *** 12:05 EU/EZB, Mitteilung zum Volumen der vorfristigen Rückzahlungen aus TLTRO2, Frankfurt 12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (1. Umfrage) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - EU/Ratingüberprüfungen für Belgien (S&P), Kroatien (S&P), Spanien (S&P und Moody's), Europäische Union (Moody's) S A M S T A G, 19. September 2020 - DE/FDP, Bundesparteitag, Berlin - DE/Verdi sowie DBB Beamtenbund und Tarifunion, Fortsetzung der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen (bis 20.9.), Potsdam S O N N T A G, 20. September 2020 - IT/Verfassungsreferendum in Italien (bis 21.9.) ===

