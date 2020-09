Pressemitteilung der PCC SE:

PCC und PETRONAS Chemicals Group planen gemeinsame Produktion von Spezialchemikalien in MalaysiaDie PCC SE und die PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) planen eine gemeinsame Produktion von Spezialchemikalien in Malaysia. Dazu veräußert die PCC SE 50 % der Anteile an ihrer Projektgesellschaft PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. (PCC-OM) an PCG. Ziel des 50/50-Joint-Ventures ist es, vor allem die Märkte für Alkoxylate in Südostasien und Asien-Pazifik zu erschließen. Die PCC-Gruppe expandiert damit eines ihrer Kerngeschäfte in diese Wachstumsregion.Alkoxylate sind eine Chemikaliengruppe, die nichtionische Tenside (Ethoxylate) und Polyether-Polyole umfasst. Diese Chemikalien werden bei der Herstellung vielfältiger Endprodukte verwendet, Ethoxylate beispielsweise für Wasch- und Reinigungsmittel sowie Körperpflegeprodukte, Polyether-Polyole etwa für Kaltschaummatratzen und Polster. Die Nachfrage nach diesen beiden Chemikalien wird voraussichtlich insbesondere in den Regionen Südostasien und Asien-Pazifik steigen.Die PCC SE gründete die Projektgesellschaft PCC-OM 2017, ...

