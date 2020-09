Unterföhring (ots) -"Der Deutsche Comedypreis" bekommt eine zusätzliche Kategorie. Aus"Bester Comedy-Podcast" wird "Beste Comedy-Podcasterin" und "BesterComedy-Podcaster". Damit reagiert "Der Deutsche Comedypreis" auf dieRufe aus der Comedy-Community und nominiert mit "Herrengedeck - DerPodcast", "5 Minuten Harry Podcast von und mit Coldmirror" und"Busenfreundin" zusätzlich drei weibliche Comedy-Podcasts.Ralf Günther, Geschäftsführer des Cologne Comedy Festivals: "'DerDeutsche Comedypreis' bleibt immer für Veränderungen und Erneuerungenoffen. In diesem Jahr haben wir erstmalig die Entscheidung, wer diePreise bekommen soll, in die Hände der Zuschauer*innen gelegt.Zusätzlich tragen wir sehr gerne der guten und richtigen DiskussionRechnung und haben mit 'Beste Comedy-Podcasterin' eine zusätzlicheKategorie eingeführt. Damit ist und bleibt die Gala des DeutschenComedypreises die vielfältigste, bunteste und lustigstePreisverleihung im deutschen Fernsehen!"Unter www.deutscher-comedypreis.de kann das Publikum in zehnKategorien für seine Favoriten stimmen und die Preisträger festlegen.Alle bereits abgebenden Stimmen bleiben natürlich bestehen. DasRennen für "Beste Comedy-Podcasterin" startet ab sofort."Der Deutsche Comedypreis" ist eine Veranstaltung des Cologne ComedyFestivals und wird von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von SAT.1produziert.Weitere Informationen zu "Der Deutsche Comedypreis" imSAT.1-Presseportal unter http://presse.sat1.de"Der Deutsche Comedypreis " - am Freitag, 2. Oktober 2020, um 20:15Uhr live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: ComedypreisBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyTina LandTel. +49 89 9507-1192Tina.Land@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-MetzgerTel. +49 89 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4704322