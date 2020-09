Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag auch in Berlin zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.Rund 1000 Brief- und Paketzusteller sind in der Hauptstadt seit 6 Uhr aufgefordert, die Arbeit ruhen zu lassen, wie der Verdi-Landesbezirk mitteilte. Verdi hatte die Warnstreiks am Mittwoch bereits in mehreren Bundesländern begonnen und diese am Donnerstag ausgeweitet.Die Gewerkschaft will so ihrer Forderung nach Einkommenserhöhungen für die rund 140 ...

