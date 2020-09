BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat die Vorschläge von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zum Klimaschutz als "Mogelpackung" bezeichnet. "Die Überschriften in dem Papier klingen gut und richtig, aber leider mangelt es aus meiner Sicht an Substanz", sagte Baerbock am Freitag in Berlin. Es hätten etwa Forderungen nach einem schnelleren Kohleausstieg, mehr erneuerbaren Energien und einer wirklichen Verkehrswende hineingehört. "Die Grundlage für jegliches Handeln ist das Pariser Klimaabkommen", sagte sie. "Wenn wir das umsetzen, stehen wir Grünen mit Rat und Tat zur Seite." So sei es "eher eine Mogelpackung".

Altmaier hatte für einen großen gesellschaftlichen Kompromiss für den Klimaschutz geworben. "Ich bin der Auffassung, dass wir Klimaschutz als die zentrale und vorrangige Herausforderung unser Generation begreifen und auch entsprechend handeln müssen", sagte er. Klimaschutz dürfe in Zukunft nicht mehr hinter anderen wichtigen Themen zurückstehen, sondern müsse "vor die Klammer" gezogen werden./ted/DP/eas