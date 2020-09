11.09.2020 - NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) holt sich frisches Geld: Kapitalerhöhung zu 18,45 NOK für bis zu 10.840.109 neue Aktien für die den Altaktionären ein Bezugsrecht von 0.00832 je Aktie also ca. 112 zu 1. Dieses Angebot ist eher ungewöhnlich für die Wasserstoffwerte. Normalerweise werden neue Aktien entweder zu Discount an neue Aktionäre ausgegeben, um eine Kooperation oder Zusammenarbeit zu besiegeln (zuletzt die 11% von NIKOLA' Aktienkapital an GM) oder am aktuellen Börsenkurs in Form eines Private Placements ( NEL mit seinen 1,3 Mrd. NOK vor kurzem, oder vor wenigen Wochen Plug Power ...

