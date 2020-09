(shareribs.com) London 11.09.2020 - Der Goldpreis bewegt sich am Freitag seitwärts, bedingt durch die neuerliche Korrektur beim US-Dollar. Silber bleibt unter Druck. Die Marktteilnehmer sind verunsichert, da die Pandemie offenbar weiter an Schwung gewinnt. Die jüngsten Entwicklungen in Indien und auch in einigen Ländern Europas schüren Befürchtungen, dass die Corona-Pandemie sich wieder schwerer auf ...

