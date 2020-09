Mainz (ots) - Woche 38/20Mi., 16.9.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT)Feindbild Politiker - Sorge um die DemokratieFilm von Dorthe Ferber und Sebastian GalleKamera: Werner Bachor, Björn DüselerDeutschland 2020____________________ Bitte neuen Ausdruck beachten:2.45 ZDFzoom (HD/UT)Feindbild Politiker - Sorge um die DemokratieFilm von Dorthe Ferber und Sebastian Galle(von 22.45 Uhr)Kamera: Werner Bachor, Björn DüselerDeutschland 2020 Woche 40/20So., 27.9.14.40 ZDF SPORTextra (VPS 15.20)Sommer-BiathlonMassenstart Damen. . .Bitte Ergänzung beachten:Experte: Sven Fischer(Bitte auch für ca. 15.40 Uhr beachten.)Woche 41/20Mo., 5.10.22.15 Montagskino im ZDFTrackers - Rote Spur (1)Bitte Ergänzung beachten:Drehbuch: Robert Thorogood, Jozua Malherbe, René van Rooyen,Amy Jephta, Kelsey Egan (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Di., 6.10.2020,um 0.15 Uhr berücksichtigen.)Woche 42/20Mo., 12.10.22.15 Montagskino im ZDFTrackers - Rote Spur (2)Bitte Ergänzung beachten:Drehbuch: Robert Thorogood, Jozua Malherbe, Amy Jephta,Kelsey Egan (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Di., 13.10.2020,um 0.30 Uhr berücksichtigen.)Woche 43/20Mo., 19.10.22.15 Montagskino im ZDFTrackers - Rote Spur (3)Bitte Ergänzung beachten:Drehbuch: Robert Thorogood, Jozua Malherbe, Amy Jephta,Kelsey Egan (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Di., 20.10.2020,um 0.45 Uhr berücksichtigen.)Fr., 23.10.23.00 aspekteBitte Ergänzung beachten: Untertitel Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4704375