An den Aktienmärkten in New York startet am Freitag ein weiterer Erholungsversuch, nachdem der erste am Donnerstag letztlich erfolglos blieb. Der tonangebende Future auf den Nasdaq Composite klettert eine Stunde vor Handelsbeginn um 0,8 Prozent auf 11.255 Zähler in die Höhe.Also, auf ein Neues. Der Dow Jones-Future steigt um 0,6 Prozent auf 27.579 Punkte und der Terminkontrakt auf den S&P500 um 0,8 Prozent auf 3.355 Punkte. Die Impulse zum Wochenausklang gehen eindeutig wieder von den Technologieaktien ...

