11.09.2020 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) gibt sich mit seinen Mobilitätskonzepten für Landfahrzeuge und Notfallstromversorgung nicht zufrieden. Man will auch in einem anderen Sektor vorne mitspielen. Gerade die Seefahrt fiel bisher nicht gerade durch ökologieorientierte Treibstoffe auf - es wurde verbrannt "was keiner sonst brauchen konnte" - schwefelhaltig, stinkend und CO2-trächtig. Jetzt stellt Ballard Power diese Woche eine Alternative vor: "the launch of the fuel cell industry's first module designed for primary propulsion power in marine vessels. Ballard's FCwaveTM fuel ...

