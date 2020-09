Unterföhring (ots) -- Insgesamt 28 Partien im September live und in voller Länge,darunter die Kracher Chelsea gegen Liverpool (20.9.) undLiverpool gegen Arsenal (28.9.)- Der erste Spieltag in der Premier League von Samstag bis Montagmit acht Spielen, darunter Fulham gegen Arsenal, Liverpool gegenLeeds und Tottenham gegen Everton- Sky zeigt auch in der neuen Saison alle 380 Spiele der PremierLeague exklusiv in voller Länge, davon mindestens 232 Spielelive- "Match of the Week" Liverpool gegen Leeds am Samstag ab 18.00Uhr auf Sky Sport 1 und in UHD auf Sky Sport UHD mit FlorianSchmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric,Highlight-Sendung "What a strike!" im Anschluss- Neben Mladen Petric sind René Adler und Neuzugang RaphaelHonigstein in dieser Saison im PL-Expertenteam- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen livedabei sein- Sky Sport - die Heimat der Premier League für alle Fans inDeutschland: Neben dem umfangreichen Live-Angebot für Sky Kundenstehen viele Inhalte auf Sky Sport News, skysport.de undInstagram (@SkySportPL) auch frei empfangbar zur Verfügung Unterföhring, 11. September 2020 - Die Premier League kehrt an diesem Wochenende zurück und für Jürgen Klopp und den FC Liverpool beginnt damit die Mission Titelverteidigung. Die Konkurrenz rund um Manchester City und den FC Chelsea, die sich unter anderem mit den deutschen Nationalspielern Kai Havertz und Timo Werner verstärkt haben, dürfte den Reds ein deutlich engeres Meisterschaftsrennen liefern als in der Vorsaison. Sky zeigt alle 380 Spiele der Saison exklusiv in voller Länge, davon mindestens 232 Spiele live.Die Premier League hat die Anstoßzeiten für die ersten drei Spieltage festgelegt und es finden keine Parallelspiele statt. Sky wird alle Spiele an diesen Spieltagen live in voller Länge übertragen. Auf die Fans des englischen Fußballs warten zu Saisonbeginn gleich einige Kracher, darunter am zweiten Spieltag die Partie Chelsea gegen Liverpool und am dritten Spieltag das Duell zwischen Liverpool und Arsenal.Los geht es ab Samstag mit dem ersten Spieltag und den Partien zwischen Fulham und Arsenal (ab 13.20 Uhr), Crystal Palace gegen Southampton (ab 15.50 Uhr).Das erste "Match of the Week" überträgt Sky Sport am Samstag ab 18.00 Uhr, wenn der Meister aus Liverpool auf den Aufsteiger Leeds trifft. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric werden die Zuschauer zunächst auf das Topspiel einstimmen und anschließend die 90 Minuten kommentieren. Danach präsentieren beide in "What a strike!" die Highlights der Spiele des Tages.Zwei Spiele werden am Sonntag ausgetragen: West Bromwich Albion trifft auf Leicester (ab 14.50 Uhr) und Tottenham auf Everton (17.20 Uhr). Komplettiert wird der Spieltag am Montag mit den Spielen Sheffield gegen Wolverhampton (ab 18.50 Uhr) und Brighton gegen Chelsea (ab 21.05 Uhr).Sky Sport 1 - die Heimat der Premier League bei SkySky Sport 1 ist auch in der Saison 2020/21 die feste Heimat der Premier League bei Sky: ob Live-Übertragungen, zeitversetzte Spiele oder Magazine - Fans des englischen Fußballs finden alles auf einem Sender. Hier können Sky Kunden alle 380 Spiele in voller Länge sehen, davon mindestens 232 Partien live und alle weiteren Partien zeitversetzt in voller Länge.Das Flaggschiff der Premier League bei Sky ist der "Super Sunday", in der Regel am Sonntag ab 17.00 Uhr, in dem Moderator und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld mit einem wechselnden Sky Experten durch das "Match of the Week" und die Highlight-Sendung "What a strike!" führt.Zum Experten-Kreis zählen in dieser Saison Mladen Petric, René Adler und der Neuzugang Raphael Honigstein. Der Journalist Raphael Honigstein ist insbesondere als Biograf von Jürgen Klopp bekannt. Er wird wie Adler und Petric das Topspiel des Premier League Spieltags kommentieren und analysieren. Zudem wird Honigstein auch mehrere Premier League Spiele von vor Ort begleiten.Alternative Audio-Option auch den Premier League SpielenAuch bei den Live-Übertragungen der Premier League steht den Sky Zuschauern wieder eine frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Sky Kunden, die Sky über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, können neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.Mit Sky Q die Premier League auch in Ultra HD und Highlights auf Abruf erlebenSky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, ein Topspiel pro Spieltag in Ultra HD zu erleben. Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Im Anschluss an die Spiele stehen Zusammenfassungen aller Begegnungen des Premier-League-Spieltags über den Sky Q Receiver direkt auf Abruf zur Verfügung.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier League Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Premier League-Fans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat bei allen Premier League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Der 1. Spieltag der neuen Saison von Samstag bis Montag auf Sky Sport 1:Samstag:13.20 Uhr: FC Fulham - FC Arsenal live15.50 Uhr: Crystal Palace - FC Southampton live18.00 Uhr: "Match of the Week" FC Liverpool - Leeds United liveModeration/Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeld und Mladen Petric20.30 Uhr: "What a strike - Highlight Show"20.55 Uhr: West Ham United - Newcastle United liveSonntag:14.50 Uhr: West Bromwich Albion - Leicester City live17.20 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Everton live19.30 Uhr: "Kompakt", 1. SpieltagMontag:18.50 Uhr: Sheffield United - Wolverhampton Wanderers live21.05 Uhr: Brighton Hove Albion - FC Chelsea liveÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. 