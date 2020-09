Die Kursschwankungen an den US-Börsen setzen sich weiter fort. Nach dem Kurseinbruch am Vorabend gehen die US-Börsen mit einem Plus in den Freitag.Der Dow Jones legt zum Start am letzten Handelstag der Woche 0,29 Prozent auf 27.613,86 Zähler zu. Daneben stieg der NASDAQ Composite um 0,83 Prozent höher bei 11.010,07 Punkten in den Freitag ein.Noch am Vortag hatte der US-Leitindex allerdings fast eineinhalb Prozent nachgegeben, noch stärker war es für die in den vergangenen Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...