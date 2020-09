Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Eine einheitliche Richtung war in dieser Börsenwoche nicht immer zu erkennen. Die EZB bediente die Markthoffnungen nicht. Was zu den Schwankungen in dieser Woche geführt hat, wieso man nach der EZB nun auf die Fed schielt und was sonst noch in der kommenden Woche auf der Markt-Agenda steht, darüber reden Johanna Krämer und Viola Grebe in dieser Ausgabe von "Die Woche".