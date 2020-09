Liebe Leser, nach der Wasserstoff-Rallye richten sich seit zwei Wochen - vielleicht auch einige Tage länger - auf die Rallye am Technologie-Markt. Speziell Smartphones und deren Satelliten-Produkte sind derzeit gefragt. Apple oder Xiaomi, so die Glaubensfrage unter den spekulativeren Investoren. Ich habe mir das Kursziel für beide Werte einmal angesehen. Apple: Was für ein Durchmarsch Apple ist in den vergangenen Tagen massiv gefallen. Zahlreiche private Investoren haben mich bereits gefragt, ob ...

Den vollständigen Artikel lesen ...