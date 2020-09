Über Monate hinweg waren Wasserstoff-Aktien der Renner an der Börse. Zuletzt hat sich die Lage etwas beruhigt. Für Anleger könnte die Verschnaufpause eine Einstiegschance sein. Denn langfristig stimmen die Aussichten bei Plug Power, Nikola und Co nach wie vor. Schalten die Aktien wieder in den Rallyemodus, dürfte auch der E-Wasserstoff Nordamerika Index Gas geben.Nikola hat zuletzt bereits mit dem Mega-Deal mit GM für Furore gesorgt. Mit 15 Prozent ist die Aktie im neuen Wasserstoff-Index schwer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...