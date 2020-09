Seit den Mittagsstunden pendelt der DAX in einer engen Handelsspanne. Auch die Eröffnung an der Wall Street kann den deutschen Leitindex frisches Leben einhauchen. Wahrscheinlich wollen sich viele Anleger vor dem Wochenende nicht mehr positionieren. Sorgen bereiten vor allem die Neuinfektionszahlen in Deutschland sowie das leidige Thema Brexit. Mehr dazu im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

Den vollständigen Artikel lesen ...