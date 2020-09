Mit der neuen Sammlung "How they test" erhaltet ihr Einblicke in die Qualitätssicherung von 51 großen Unternehmen, die entweder Software produzieren oder selbst von Software angetrieben werden. Das sachgerechte, strukturierte und zeitnahe Testen von Software wird jeder Entwickler sofort und unumwunden zu einem der wichtigsten Prozessschritte erklären. Da herrscht große Einigkeit. Gefragt, wie es um die Umsetzung dieser wichtigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung steht, schauen etliche aber betreten zu Boden. Softwaretestverfahren sind Ausdruck der Unternehmenskultur Da ist es nützlich, ...

