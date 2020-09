Goldgedeckte börsennotierte Fonds (ETF's) und ähnliche Produkte haben im August 2020 im neunten Monat in Folge einen Nettozufluss an Geldern verbucht. Dies teilte der World Gold Council (WGC) mit.Parallel zu den neuen Höchstkursen des Goldpreises flossen den goldgedeckten ETF's im August 2020 2,1 Mrd. US-Dollar zu, wofür diese 39 Tonnen Gold kauften. Gegen Monatsende trat die Entwicklung allerdings in eine deutliche Konsolidierungsphase ein.Insgesamt erreichten sowohl die absolute Menge an Gold wie auch der Wert des gehaltenen Metalls im August neue Rekordmarken. Seit Jahresbeginn flossen den Gold-ETF's netto 51,2 Mrd. US-Dollar an Anlagen zu, wofür diese 938 Tonnen Gold erwarben.Damit erreichte die Gesamtmenge der von Gold-ETF'S gehaltenen Goldes im August einen neuen Rekordwert von 3.824 Tonnen. Dies entspricht einem Anstieg von 38 % seit Jahresbeginn.

