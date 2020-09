Am Vortag hieß es im Insight: "Bisher wurden alle jüngsten Hochläufe wieder abverkauft. Und vor dem Hintergrund des schwach tendierenden S&P500 der am Vortag nach dem jüngsten Kursrutsch nur eine schwache Erholung hinlegen konnte, könnte der DAX bald wieder unter Druck geraten." So ist es auch diesmal wieder gekommen.

Für nachhaltige Abwärtsdynamik muss der DAX allerdings unter den 50er-EMA fallen, der aktuell im Bereich von 12.800 Punkten notiert und damit noch ein gutes Stück entfernt ist. Sollte die Kursschwäche im S&P500 anhalten, dürfte der DAX aber ebenfalls weiter unter Druck geraten und sich schnell dem 50er-EMA annähern.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 13.150 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 13.150, 13.100 und 13.000 Punkten. Nach oben bei 13.200, 13.250, 13.300, 13.310, 13.350 und 13.400 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten, nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. (Seitwärtsphase)

Historische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...