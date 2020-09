DJ TAGESVORSCHAU/12. bis 14. September (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 12. September 2020 12:15 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK nach Treffen der EU-Finanzminister, Berlin S O N N T A G, 13. September 2020 *** 08:00 DE/Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) M O N T A G, 14. September 2020 *** 09:00 DE/Hannover Rück SE, Telefon-PK Rendez-Vous de Septembre, Überblick der Marktentwicklung in der Schaden-Rückversicherung 11:00 DE/Finanzausschuss, Öffentliche Sitzung zur künftigen Besteuerung von Kraftfahrzeugen, Berlin 11:00 DE/ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, Online-PK zu Herbstgutachten des Rates der Immobilienweisen *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli Eurozone PROGNOSE: +3,8% gg Vm/-8,5% gg Vj zuvor: +9,1% gg Vm/-12,3% gg Vj 11:30 DE/Bundesregierung, Reg-PK, Berlin *** 13:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Quartalsbericht, Basel 13:30 DE/CDU, PK nach Gremiensitzung, Berlin 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Umweltminsterin Schulze, Vereinbarung zur Fortführung der Initiative Energieeffizienz- Netzwerke (IEEN), Berlin 15:00 DE/DIW, EIB-Präsident Werner Hoyer, 8. DIW Europe Lecture: Herausforderungen für die Zukunft der EU, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:30 BE/DE/Bundeskanzlerin Merkel, Chinas Staaspräsident Xi, EU Vertreter, EU-China Gipfel, Brüssel/Berlin/Peking *** - JP/Regierungspartei LDP, Wahl eines Nachfolgers für Abe als Parteichef, Tokio *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage September - DE/EU-Ausschüsse von Bundestag und Bundesrat, Videokonferenz im Rahmen der deutschen EU- Ratspräsidentschaft, Berlin - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2020 09:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.