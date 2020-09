Dino Polska ist ein polnischer Einzelhandelskonzern mit Sitz in Krotoszyn. Das Unternehmen betreibt unter der Marke dino 1.218 Lebensmittelmärkte mit einer Verkaufsfläche von jeweils circa 400 Quadratmetern und einem Sortiment von circa 5.000 Artikeln, so der Eintrag bei Wikipedia. Die Aktie des Unternehmens hat sich in diesem Jahr trotz Corona außerordentlich gut entwickelt (+53 Prozent) und erntet jetzt - wie Nel und Varta - die Früchte der Arbeit.Alle drei Unternehmen werden bald vom Indexanbieter ...

