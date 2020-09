Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Samstag, 17. Oktober 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinBehindert, so what!Moderation: Sandra OlbrichWer sagt, dass eine Behinderung behindern muss? Die acht Mitgliederdes Social-Media-Teams der Stiftung Hephata lassen sich nichtausbremsen und machen das zum Thema auf ihrem Videokanal.Marina, Leo, Zora, Okan, Buddy, Philipp, Rainald und Stephan sind daserste Social-Media-Team in Deutschland, das ausschließlich ausMenschen mit Behinderung besteht. Endlich sind sie selbst am Drückerund setzen auf "Behindert, so what!" ihre eigenen Themen um.Bei den Redaktionssitzungen geht es manchmal rund, wenn das Team neueThemen bespricht. In kleinen Gruppen werden dann Drehbücher für dieverschiedenen Filme erarbeitet und die Drehs geplant. Wird nichtgedreht, üben sie sich im Filmen und Sprechen.Marina hat ein gutes Auge für Bilder, weshalb sie immer öfter selbstfilmt. Rainald und Stephan glänzen vor allem in der Recherche. UndMichael, der von allen Buddy genannt wird, hat schon in seinerFreizeit gern Filme gedreht: "Hier kann ich endlich mein Hobby zumBeruf machen", erzählt er.Die Teammitglieder produzieren Inhalte, die sie selbst interessierenund die alle Menschen, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, ansprechen.Aber sie sind auch Aktivisten und wollen auf Themen aufmerksammachen, die sie selbst als Menschen mit Behinderung betreffen. Dazuhaben sie eigene Formate entwickelt wie "Leo checkt ...", in demLeonardo zeigt, wo für Rollstuhlfahrer kein Durchkommen ist, und"Brief an ...", in dem das Team Brandbriefe schreibt und politischeForderungen stellt. "Wir wollen zeigen, was wir so alles können",erklärt Zora. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4704471