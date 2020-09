Durch die strategische Beteiligung beim schwedischen Brennstoffzellenhersteller PowerCell sicherte sich Bosch den Einstieg in die Brennstoffzellen-Technologie. Nun stellt der deutsche Automobilzusteller und Großaktionär klar, wie wichtig der Wasserstoffantrieb für Mobilitätswende in der Nutzfahrzeugbranche werden wird. Aktuell hält Bosch an PowerCell ein Aktienpaket in Höhe von 11,5 Prozent und ist damit der größte Einzelaktionär des schwedischen Brennstoffzellenherstellers. Geht es nach dem deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...