Nach einer aus Anlegersicht weiteren fürchterlichen Handelswoche mit zweistelligen Kursverlusten versucht sich Tesla am Freitag am Ausbau der gestrigen Erholungsbewegung - bislang mit überschaubarem Erfolg. Die Analysten der UBS verdoppelten vor dem wichtigen Battery Day in zwei Wochen unterdessen ihr Kursziel für die Aktie.Tesla notiert aktuell 1,4 Prozent günstiger bei 365 Dollar. In der laufenden - wegen eines Feiertages an der Wall Street am Montag - verkürzten Handelswoche, fällt das Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...