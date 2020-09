Neue atmungsaktive, wiederverwendbare Masken schließen die Lücke zwischen unbequemen Einwegmasken und den stark nachgefragten N95-Masken

Das Unternehmen plant weitere Produktveröffentlichungen in den kommenden Monaten

Eine neue Gesichtsmaskenlinie, die Komfort mit Schutz verbindet, ist unter Acteev bei Ascend Performance Materials erhältlich, einem Hersteller von technologisch fortschrittlichen Textilien und Konstruktionsmaterialien. Das erste Produkt der Marke, die Acteev Protect Vliesstoff-Maske, ist eine wiederverwendbare Allzweckmaske, die mit einer leistungsstarken integrierten antimikrobiellen Technologie ausgestattet ist, um die Maske vor geruchsbildenden Bakterien und Schimmelpilzen zu schützen in einem weichen, atmungsaktiven, komfortablen und hautfreundlichen Gewebe.

Die Maske ist die erste aus einer Reihe geplanter Produkteinführungen von Acteev, zu denen eine Maske aus Maschengewebe und eine Sportgamasche gehören werden. Das Unternehmen kündigte außerdem an, dass es eine N95-Atemschutzmaske und eine Reihe von chirurgischen Masken entwickelt und weitere Lösungen aus technischen Kunststoffen für berührungsempfindliche Oberflächen wie Lichtschalter und Tabletts, Textilien für die Verwendung in Kitteln und Krankenhausmänteln sowie Vliesfasern und Rollenware für Anwendungen wie Filtersysteme entwickelt.

Die Expansion in den Maskenbereich ist eine natürliche Erweiterung für Ascend, dem weltweit größten Hersteller von Nylon-6,6-Harz, sagte Dr. Lu Zhang, die Anfang des Jahres als Vice President und Leiterin des Acteev-Geschäfts zu Ascend kam. "Das Nylon, das Ascend herstellt, ist haltbar genug, um unter der Motorhaube eines Autos eingesetzt zu werden, aber wenn es zu Fasern gesponnen wird, kann es zu Stoffen gewebt oder gestrickt werden, die weich und seidig sind", sagte sie. "In Kombination mit unserer antimikrobiellen Acteev-Technologie macht unser Gewebe eine Acteev-Protect-Vliesstoffmaske atmungsaktiver, komfortabler und tragbarer als alles andere, was wir bisher auf dem Markt kennen."

Die Acteev-Protect-Vliesstoffmaske ist eine ideale Wahl für alle, die besseren Schutz, Komfort und Atmungsaktivität im Vergleich zu einer typischen blauen Maske und eine bessere Verfügbarkeit als bei einer N95-Atemschutzmaske suchen, die den Mitarbeitern im Gesundheitswesen vorbehalten sind, sagte Zhang.

"Masken hemmen nur dann die Ausbreitung, wenn sie getragen werden deshalb sind Komfort und Atmungsaktivität so wichtig", sagte Zhang. "Wenn wir unsere Kinder wieder in die Schule schicken, an den Arbeitsplatz zurückkehren, wieder einkaufen gehen und ansonsten zum normalen Leben zurückkehren, brauchen wir eine Option, die langlebig und über Stunden tragbar ist.

Sie sind großartig für Lehrer, Restaurant- und Transportpersonal, Industriepersonal und jeden, dessen Lebensstil sie aus ihren Häusern und in die Welt hinausführt", sagte Zhang.

Darayus Pardivala, der Präsident der Americas-Division von Sulzer Rotating Equipment Services, kaufte die Masken für die Mitarbeiter an allen 32 Standorten des Unternehmens in Nord- und Südamerika. "Im Vergleich zu früher ist es viel einfacher, durch die Masken zu atmen, es gibt ein höheres Schutzniveau und unsere Mitarbeiter fühlen sich viel wohler", sagte Pardivala. "Der Widerstand, den wir in der Vergangenheit in Bezug auf das Tragen von Masken hatten, ist vollständig verschwunden."

Kürzlich an der Universität Cambridge durchgeführte Tests an dem Strickgewebe haben gezeigt, dass die Acteev-Technologie das Virus, das COVID-19, SARS-CoV-2, verursacht, mit einer Wirksamkeit von 99,9 bei Kontakt unwirksam macht1. Ascend arbeitet mit der U.S. Environmental Protection Agency, der U.S. Food and Drug Administration und anderen Regierungsbehörden zusammen, um die entsprechenden behördlichen Genehmigungen zu erhalten, um spezifische Aussagen über die antiviralen Eigenschaften der Technologie machen zu können.

Acteev-Protect-Vliesstoffmasken werden zur Abtötung von Mikroben mit der Acteev-Technologie mit aktiven Zinkionen in einer Polymermatrix hergestellt.

"Acteevs aktive Schutzschicht nutzt sichere, umweltfreundliche aktive Zinkionen, die in die Polymermatrix eingebettet sind kein chemisches Spray, das abgewaschen wird oder abblättert das bedeutet, dass diese Masken immer wieder verwendet werden können", sagte Phil McDivitt, CEO von Ascend.

Die Acteev-Protect-Vliesstoffmasken sind aus drei Schichten zinkeingebetteter Materialien aufgebaut.

"Unsere Wissenschaftler und Ingenieure haben ein Verfahren zur Herstellung eines revolutionären neuen Gewebes erfunden, das sämtliche Anforderungen erfüllt", sagte McDivitt. "Das Gewebe von Acteev fühlt sich weich an und leitet Feuchtigkeit ab, um das Gesicht kühl zu halten, und es ist atmungsaktiver als andere für Masken verwendete Materialien."

Die Produktverfügbarkeit kann unter acteev.com und in sozialen Medien eingesehen werden: @acteevvonaufsteigend auf Instagram, Twitter und Facebook.

Über Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für alltägliche Gebrauchsgüter und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Anregung einer besseren Zukunft durch Innovationen. Mit Sitz in Houston, Texas, und regionalen Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit, sind wir ein voll integrierter Anbieter von Materiallösungen mit acht globalen Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Europa und China. Unsere 2.600 Mitarbeiter stellen weltweit Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die zur Herstellung sichererer Fahrzeuge, saubererer Energie, besserer medizinischer Geräte, intelligenterer Haushaltsgeräte und langlebigerer Bekleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.

Erfahren Sie mehr über Ascend unter www.ascendmaterials.com.

Über Acteev: acteev.com

Tests zeigen >99 antivirale, antibakterielle, antimykotische Wirksamkeit 1

EPA-registrierte Zinkionen, die im Polymer eingebettet sind

Hygroskopisches Nylon-6,6-Gewebe zieht Feuchtigkeit an, wodurch die Zinkionen aktiviert werden

Keine topische Behandlung oder Beschichtung

Unabhängig von Silber, Kupfer

Nachgewiesene Wirksamkeit in vielen Endformen: Maschen- und Webstoffe für Verbrauchertextilien, Polstermöbel, Uniformen, Gesichtsmasken Nanofaser-, Meltblown- und Spunbond-Vliesstoffe für die Filtration Fasern für Teppiche Spezialkunststoffe für berührungsempfindliche Oberflächen



1HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Technologie von Acteev hat in Labortests gezeigt, dass sie SARS-CoV-2, das Coronavirus, das COVID-19 verursacht, und andere Krankheitserreger einschließlich H1N1, Coronavirus 229E und grampositive und gramnegative Bakterien wie Staphylokokken und Kolibakterien zerstört. Alle auf dieser Seite vorgestellten Daten stammen aus Tests, die von unabhängigen Drittlaboratorien durchgeführt wurden. Die Tests wurden bei verschiedenen Endformen durchgeführt. Tests der Universität Cambridge ergaben eine Reduktion der SARS-CoV-2- und H1N1-Viren um >3 log (99,9 %) bei sofortigem Kontakt mit Polyamid-66-Textilgewebe mit Acteev-Technologie im Vergleich zu einem Polyamid-66-Textilgewebe mit identischem Flächengewicht ohne Acteev-Technologie. Acteev Protect schützt weder den/die Träger/in noch andere Personen vor krankheitserregenden Bakterien. Nicht alle Anträge sind in allen Gerichtsbarkeiten zulässig, einschließlich in den Vereinigten Staaten. Einige Produktdesigns werden derzeit von der U.S. Food and Drug Administration geprüft. Ascend hat mehr als 15 Patentfamilien für die Acteev-Technologie angemeldet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

