London (ots/PRNewswire) - Mietwohnungsunternehmen nutzt Technologieplattform der nächsten Generation, um die Erfahrung der Bewohner und den Umsatz in Großbritannien und Irland zu steigernDer marktführende Verwalter von Mietwohnungen Fresh Property Group hat sich für die Cloud-basierte Technologie von Yardi® entschieden, um sein Portfolio von über 20.000 Wohneinheiten bestehend aus Studentenwohnheimen, Mietwohnungen und Co-Living-Angeboten zu verwalten.Durch den Einsatz von Yardi wird das Unternehmen einen vollständigen Überblick über die Portfolio-Performance seiner Immobilien erhalten. Es wird Yardi Voyager® (https://www.yardi.co.uk/products/yardi-voyager-residential/) für die Immobilienverwaltung und Buchhaltung sowie weitere ergänzende Produkte implementieren, um den gesamten Mietzyklus zu überwachen und dadurch seine Erträge zu maximieren. Fresh verwaltet ein Vermögen von 1,6 Milliarden Pfund und wird dadurch, dass es seine Aktivitäten auf der einen vernetzten Plattform von Yardi konzentriert, mehrere heterogene Systeme eliminieren können.Fresh wird für die Automatisierung der Marketingaktivitäten die RENTCafé® Suite (https://www.yardi.co.uk/rentcafe-suite/) von Yardi einsetzen. Diese umfasst RENTCafé® (https://www.yardi.co.uk/products/rentcafe/) für Immobilienmarketing, Website-Optimierung, Online-Leasing und Mieterservices; RENTCafé® CRM Flex (https://www.yardi.co.uk/products/rentcafe-crm/) für Prospect Management und Flexibilität für die Abwicklung von Workflows für mehrere Leasingtypen; und MyCafé by RENTCafé® (https://www.yardi.co.uk/news/press-releases/yardi-introduces-mycafe-a-white-label-resident-app-by-rentcafe/), eine White-Label-App, die eine vollständige Palette von Mieterservices und Community-Engagement bietet."Wir sind um außergewöhnliche Wohnerfahrungen für unsere Mieter bemüht und durch die Yardis RENTCafé-Funktionalität wird diese noch besser. Unsere Bewohner werden die MyCafé-App herunterladen können, die schon unsere bevorstehende Markenaktualisierung widerspiegelt, um erhalten auf Knopfdruck Zugang zu einer ganzen Palette maßgeschneiderter Dienstleistungen. Sie wird auch unseren Immobilienteams dabei helfen, ihr Community-Engagement bedeutend zu erhöhen," kommentierte Jane Crouch, COO der Fresh Property Group."Yardis umfassende Marketinglösungen haben uns bei unserer Entscheidung besonders überzeugt. RENTCafé bietet uns eine 'Booking Journey'-Funktionalität, die ein besseres Engagement verspricht, die Leads erhöht und letztlich Gebäude schneller füllen soll," so Crouch weiter.Fresh wird auch Yardi® Job Cost (https://www.yardi.co.uk/voyager-for-construction/) für die Projektkostenkontrolle, Yardi® Procure to Pay (https://www.yardi.co.uk/products/yardi-procure-to-pay/), um das Beschaffungs- und Lieferantenmanagement zu rationalisieren, sowie eine Facility-Management-Lösung für das Wartungsmanagement und mobile Inspektionen einsetzen."Wir freuen uns, Fresh Property Group als unseren neuesten Kunden in Großbritannien begrüßen zu dürfen. Unsere RENTCafé-Plattform wurde entwickelt, um den Bedürfnissen des Markts für Studenten- und anderen Vermietungen gerecht zu werden. Sie bietet eine größere Einsatzflexibilität und ermöglicht es unseren Kunden, ihren Bewohnern ein besseres Wohnerlebnis zu bieten und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu steigern," äußerte sich Neal Gemassmer, Vice President of International bei Yardi.Informationen zu Fresh Property GroupMit mehr als 20.000 verwalteten Einheiten und 66 Einrichtungen in Großbritannien und Irland maximiert die Fresh Property Group die Nettobetriebsposition und den Wert der Wohnobjekte und bietet den Bewohnern ein außergewöhnliches Wohnerlebnis. Von der Vor-Mobilisierung bis hin zum täglichen Betriebsmanagement, steigert Fresh den Wert des Wohnobjekts durch Zusammenarbeit und die Bereitstellung professioneller End-to-End-Services. freshpg.com (https://freshpg.com/)Informationen zu YardiYardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Investment- und Immobilienverwaltungs-Software für Immobilienunternehmen aller Arten und Größen. Yardi wurde 1984 gegründet, hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, und betreut Kunden weltweit von Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.jti.com (https://www.yardi.co.uk/).Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1251345/Fresh_Property_Group.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpgPressekontakt:Hannah Holmes+44 (0) 1908 308400Original-Content von: Yardi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130272/4704509