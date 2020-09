Für Nikola wird der Freitag immer mehr zu einem "schwarzen" Tag. Die Aktie verliert 16 Prozent und droht unter das Juli-Tief zu krachen. Der Verkaufsdruck nach dem Hindenbug-Report wird durch Leerverkäufer verstärkt, die jetzt in Scharen auf den Kurs einprügeln. Hindenburg Research behauptet in eine Analyse, der CEO Trevor Milton habe seit Jahren über den Entwicklungsstand des E-LKW- und E-Autoherstellers gelogen, auf diese Art die Finanzierung des Konzerns gesichert und den Wert aufgebläht. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...