DJ XETRA-SCHLUSS/Kaum verändert - Gesunde Sektorrotation

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Nach einem überwiegend ruhigen Geschäft drückten die üblichen Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende leicht. Ansätze einer Stabilisierung der US-Technologie-Werte zogen dann auch wieder den DAX mit nach oben. Er schloss nur 6 Punkte tiefer bei 13.203 Punkten.

Klare Trends gab es kaum, was Händler aber als Zeichen einer gesunden Sektorrotation werteten. "Der DAX bereitet nur den Boden für weitere Gewinne", sagte ein Händler. Für größere Bewegungen sorgten oft Analystenkommentare.

Bayer und Merck KGaA waren etwas gesucht zusammen mit anderen Aktien der Gesundheitsbranche. Bayer stiegen um 0,5 Prozent. Positiv kamen Aussagen über Fortschritte bei Vergleichen wegen Klagen mit dem Wirkstoff Glyphosat in den USA an. Merck KGaA legten um 1,5 Prozent zu, hier äußerten die Analysten der Citi optimistische Erwartungen an den Kapitalmarkttag. Im Finanzsektor verloren Deutsche Bank 2,3 Prozent, während Deutsche Börse um 1,8 Prozent zulegten.

Knorr-Bremse leiden unter Platzierung

Die Aktie von Knorr-Bremse sackte um 7 Prozent ab nach einer Platzierung durch Großaktionär Heinz Hermann Thiele. Er hat 10 Millionen Aktien mit einem Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde Euro bei Investoren platziert. Dazu belastete aber auch die Verkaufsempfehlung von Hauck & Aufhäuser, die die Aktien als überbewertet bezeichneten.

Bei Fuchs Petrolub trieb eine Kaufempfehlung durch die Commerzbank den Kurs um 5,6 Prozent nach oben. Wegen der Erholung der Fahrzeugproduktion in China setzen die Analysten auf bessere Verkäufe bei dem Unternehmen.

Das Schlusslicht in Europa stellten alle mit der Luftfahrt verwandten Branchen. Händler wiesen darauf hin, mit Corona und Reisesorgen habe dies nichts zu tun. Fraport verloren 4,1 Prozent und Lufthansa 2,1 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 57,0 (Vortag: 56,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,70 (Vortag: 2,75) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner und 17 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.202,84 -0,05% -0,35% DAX-Future 13.191,00 -0,19% +0,93% XDAX 13.193,14 +0,63% +0,45% MDAX 27.346,16 -0,49% -3,41% TecDAX 3.068,34 -0,17% +1,77% SDAX 12.336,52 -0,76% -1,40% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,99 31 ===

September 11, 2020 11:54 ET (15:54 GMT)

