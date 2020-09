Nachdem Allgeier bereits Ende Juli vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2020 bekannt gegeben hat, wurde Mitte August der Halbjahresbericht veröffentlicht. So erhöhte sich im zweiten Quartal der Umsatz leicht um 0,6% auf 191,86mEUR, zum Halbjahr wurde ein Anstieg von 3,9% auf 394,69mEUR erzielt. Dieser Anstieg in den ersten 6 Monaten wurde allen voran von der abzuspaltenden Geschäftseinheit Nagarro erzielt, deren Umsätze um 14,4% auf 213,16mEUR anstiegen. Die verbleibenden Geschäftsbereiche Enterprise IT (141,61mEUR / -9,0%) und mgm technology partners (38,29mEUR / +8,3%) verzeichneten dagegen unterschiedliche Entwicklungen. Mit Blick auf das Enterprise IT Segment muss jedoch zwischen dem Experts und dem restlichen Geschäft unterschieden werden. Während die Experts Umsätze aufgrund der strategischen Ausrichtung auf margenstärkere Umsätze um 13,2% auf 115,30mEUR gesunken sind, stiegen die verbleibenden Umsätze in diesem Segment um 15,0% auf 26,31mEUR an.



