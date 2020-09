JANDELSBRUNN (dpa-AFX) - Der Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang auf 58 bis 74 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt besteht das Angebot aus 4,945 Millionen Aktien, der erste Handelstag ist für den 23. September angepeilt, wie das Unternehmen am Freitag im bayerischen Jandelsbrunn mitteilte. Nach dem Börsengang soll der Streubesitz bei rund 48 Prozent liegen.

Knaus Tabbert beabsichtigt, ab 2021 etwa die Hälfte des jährlichen Überschusses als Dividende auszuschütten, hieß es weiter. Das Unternehmen hatte seinen Börsengang bereits Anfang September angekündigt und betonte nun, dass Knaus Tabbert gut positioniert sei, um von der steigenden Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen zu profitieren.

Wie bereits bekannt, will Knaus Tabbert neben den Aktien aus dem Bestand derzeitiger Aktionäre auch neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung anbieten. Mit der Kapitalerhöhung will der Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller 20 bis 25 Millionen Euro erlösen, die unter anderem in den Ausbau der Produktion investiert werden sollen./eas/jha/