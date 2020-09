Die Lufthansa muss ihre Personalkosten deutlich reduzieren. Um dabei schneller voranzukommen, hat der Konzern nun älteren Flugbegleitern Abfindungsangebote angeboten. Die Offerte richtet sich an Kabinenmitarbeiter im Alter von 55 Jahren oder älter. Die Angestellten könnten demnach bis zum frühestmöglichen Eintritt in den regulären Ruhestand monatlich eine Form von Übergangsgeld erhalten.Mitarbeiter, die diese Offerte annehmen, könnten dann bereits vorzeitig in die betriebliche Altersversorgung wechseln ...

