München (ots) - Nachdem das Flüchtlingslager Moria abgebrannt ist, haben Deutschland, Frankreich und weitere EU-Länder sich bereit erklärt, etwa 400 unbegleitete Minderjährige aus Griechenland zu holen. Einige deutsche Kommunen und Städte würden sogar freiwillig mehr Geflüchtete aufnehmen, doch das stößt auf innen- und außenpolitischen Widerstand, Bundesinnenminister Horst Seehofer lehnt diesen Alleingang ab. Mehrere europäische Staaten, darunter Österreich, fürchten, durch die Aufnahme weiterer Geflüchteter würden falsche Signale gesetzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert "mehr gemeinsame Verantwortung" von Europa und stellt zugleich fest, dass es eine gemeinsame europäische Migrationspolitik derzeit nicht gebe. Wie kann den Geflüchteten von Moria jetzt geholfen werden? Wie soll somit eine europäische Migrationspolitik aussehen? Soll Deutschland - auch angesichts seiner EU-Ratspräsidentschaft - eine Vorreiterrolle in der Migrationspolitik einnehmen?Zu Gast bei Anne Will:Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), ParteivorsitzendeManfred Weber (CSU), stellvertretender Parteivorsitzender undFraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei im EuropäischenParlamentMarie von Manteuffel, Ärzte ohne GrenzenGerald Knaus, Vorsitzender der Denkfabrik "European StabilityInitiative" (ESI)Ulrich Ladurner, Auslandskorrespondent der ZEIT in Brüssel ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen