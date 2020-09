Nikola hat einen schweren Stand am Ende der Woche.Die Aktien von Nikola brechen am Freitag an der NASDAQ um weitere 16 Prozent auf 31,26 US-Dollar ein. Nach dem Kurssprung vom Dienstag auf ein Hoch seit Juli von 54,56 US-Dollar ging es für die Papiere des Hybrid-Truck-Entwicklers bereits um mehr als 40 Prozent abwärts. Nachdem tags zuvor ein kritischer Bericht eines Research-Dienstes Leerverkäufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...