Die Wall Street hat die Woche uneinheitlich beschlossen, wobei Anleger im Dow Jones am Nachmittag endlich den Vorwärtsgang fanden. Für Big Tech war es eine weitere Sitzung mit Verlusten, allein bei Tesla griffen ein paar Käufer zu. Für den Nasdaq Composite Index war es dennoch die schlechteste Woche seit März.Der Dow Jones kletterte am Freitag um 0,5% auf 27.665 Zähler. Der Weltleitindex tendierte den größten Teil des Tages im Minus, erst am Nachmittag fanden sich schließlich Käufer. Der marktbreite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...