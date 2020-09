DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 13.182 Pkt - Corestate mit Kapitalerhöhung

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat es am Freitagabend nicht viele handelbare Nachrichten gegeben. Deutsche Börse wurden 0,4 Prozent niedriger gestellt, Deutsche Post um 0,5 Prozent. Die Deutsche Börse hatte am Abend mitgeteilt, ein Angebot für den Kauf der Mailänder Börse abgegeben zu haben. Bei der Deutschen Post drohen weitere Arbeitsniederlegungen. Die Tarifbeschäftigten werden am Samstag den vierten Tag in Folge punktuell streiken, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Die Kapitalerhöhung von Corestate Capital bewegte dagegen kaum. Das Unternehmen hatte am Abend eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen beschlossen. Das Grundkapital wird um 19,5 Prozent erhöht. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die neuen Aktien zum Freitagsschlusskurs von 17,82 je Aktie bei ausgewählten Anlegern platziert. Bei Lang & Schwarz gingen die Titel zum Ausgabepreis und damit zum Xetra-Schlusskurs um.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.182 13.203 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2020 16:47 ET (20:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.