Was für ein Jahr für uns Anleger. Ganz geprägt von einem neuen Krankheitserreger namens Corona. Anfang des Jahres breitete er sich rasend schnell über den gesamten Erdball aus. Die Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie verordnet wurden, führten Anfang März zu einer regelrechten Panik an den Aktienmärkten. Die Kurse stürzten so schnell in die Tiefe, dass selbst Investoren mit langjähriger Erfahrung sich nur ungläubig die Augen rieben. Schaut man jetzt gut sechs Monate später auf die großen Indizes, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...